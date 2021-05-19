В Москве 19 мая прогнозируют до 27 градусов тепла

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 19 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 31 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.