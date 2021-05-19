МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский туристический сервис Russpass стал доступен на испанском языке. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Для организации путешествия в Россию у испаноговорящих туристов теперь стал доступен новый инструмент - цифровой туристический сервис Russpass. Запуск новой языковой версии приурочен к международной выставке FITUR, которая проходит в Мадриде с 19 по 23 мая", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что цифровые сервисы становятся все более востребованными в последнее время, в том числе в сфере туризма. Люди охотнее выбирают туры, билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами страны развивает цифровой сервис Russpass. Это позволит сделать путешествия по России привлекательнее для туристов и повысит конкурентоспособность, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

"Уже сейчас иностранные путешественники могут познакомиться с более чем 2 тыс. предложений, которые есть на Russpass. Среди них - свыше 500 туров и маршрутов, а также сотни культурных площадок, включая театры и музеи Москвы и других регионов России. Сервис позволяет не только выбрать направление поездки, но также создать желаемый маршрут, воспользовавшись готовыми программами, или же составить индивидуальный", - сказали в пресс-службе.

Путешественники могут ознакомиться с достопримечательностями на испанском языке, а затем добавить понравившиеся объекты в план поездки и распределить их по дням в календаре. Для удобства также все достопримечательности отображены на интерактивной карте России. Russpass станет надежным онлайн-помощником в организации поездки по России. Помимо туристических предложений, на нем доступна покупка билетов на самолет и бронирование гостиниц.

Для туристов, которые планируют путешествие в Москву, на Russpass есть несколько полезных функций. Это, например, приобретение билетов на поезд "Аэроэкспресс" до аэропорта и обратно или возможность пополнить транспортную карту "Тройка".

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением.

За время работы сервиса (с июля 2020 года) к услугам Russpass обратились более 1 млн пользователей. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали все регионы РФ, а 76 из них уже представили свои туристические программы.