В Перово откроют центр стрит-арта под открытым небом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр стрит-арта "Графит" под открытым небом откроется летом в Перово, он будет находиться рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Соединение искусств - это очень интересная тема, и мне как архитектору и художнику она очень близка. Инициативу галереи под открытым небом "Графит" мы, безусловно, поддерживаем. Такие арт-проекты интегрируются в городскую среду, делают ее разнообразнее и живее", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В экспозиции будут представлены работы российских стрит-арт-художников. Цель проекта - популяризация современного уличного искусства.

"Особенность галереи под открытым небом не только в количестве работ, собранных в одном месте, но и в команде художников-участников. Все они являются признанными мастерами. Их муралы (живопись на архитектурных сооружениях - прим. ТАСС) можно встретить по всему миру, а станковые работы моментально раскупаются коллекционерами", - говорится в сообщении.

Галерея под открытым небом - часть проекта реновации квартала рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов". Территория Московского электродного завода "ГрафитЭл" будет преобразована в креативный квартал "Графит".