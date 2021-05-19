В Москве задержали гражданина Грузии, который обещал трудоустроить женщину в ФСБ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Гражданин Грузии задержан в Москве за мошенничество, он обещал трудоустроить женщину в ФСБ России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась безработная 39-летняя жительница Сергиева Посада, которая сообщила, что ее обманули, обещав трудоустроить в отдел кадров ФСБ России. За это она отдала 50 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Мошенник, обещавший женщине работу, был задержан в кафе в центре Москвы оперативниками МВД и ФСБ. Им оказался 30-летний гражданин Грузии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.