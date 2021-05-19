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В МЧС предупредили о сильном ветре до 17 м/с в Москве вечером 19 мая

В связи с непогодой в МЧС советуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера 19 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:00 до 21:00 19 мая в Москве ожидается ветер южной четверти местами порывами 15-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС советуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Детей рекомендуется не оставлять без присмотра. Машины лучше парковать вдали от деревьев. "Будьте внимательны и осторожны!", - призвали в главке.

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