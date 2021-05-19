Ботаническая коллекция флорариума в парке "Зарядье" откроется для посетителей 22 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новая коллекция флорариума, составленная агрономами парка "Зарядье" в рамках проекта ParkLab, включает более 250 видов растений из 85 субъектов Российской Федерации. Посетители смогут увидеть обновленную версию оранжереи с 22 мая, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"Подземная оранжерея "Зарядья" поделена на зоны по федеральным округам, каждый округ включает в себя несколько фитобоксов с растениями - один фитобокс посвящен растительному миру одного субъекта", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что порядок зон не случаен и выстроен с учетом географического расположения субъектов. Так, во внутреннем контуре в начале винтообразного пандуса по пути на подъем, посетители увидят представителей песчаных дюн Калининградской области - медуницу и армерию приморскую. За ними идут растения, характерные для Центрального федерального округа с его смешанными и широколиственными лесами, а также лесостепью и степью. На верхнем уровне флорариума, ближе к стеклянному куполу и солнцу, можно увидеть растения южных регионов нашей страны: лавр благородный, оливу, инжир, горную лаванду. Завершается ботаническое путешествие по России в конце внешнего контура, где представлена флора Дальнего Востока.

"Флорариум будет постоянно изменяться: одни виды растений будут красиво цвести, другие плодоносить, третьи удивят нас своим ароматом и шикарной зеленью. Это отличный способ получить нешаблонное представление о флоре России, а для детей это отличная возможность узнать о новой профессии и современных технологиях", - цитирует пресс-служба начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка "Зарядье" Александру Воскресенскую.

Также в заповедном посольстве начнет работать проект "Заземление" московской художницы Анастасии Вермеер, известной своими работами на тему экологии и сюжетными иллюстрациями. В проект вошли 30 иллюстраций-наблюдений, в которых автор размышляет о месте растений и живой природы в жизни человека, а также об их связи с культурой, ритуалами и привычками людей. На выставке будет находиться фотозона, также созданная художницей.

О флорариуме

Флорариум - экспериментальная оранжерея в виде воронки с аэропонными системами для выращивания растений без почвы в воздушной среде. Стеклянная конструкция флорариума спроектирована Московским архитектурно-художественным проектным институтом имени академика А. Т. Полянского. В течение трех лет в оранжерее было представлено более 200 видов растений, большая часть из которых - экзотические. Посетители могли наблюдать, как в нескольких сотнях метров от Кремля и Красной площади растут ананас, какао, кофе, а также как созревают папайя, лагенария и даже арбуз. За это время во флорариуме цвели пассифлора, табак, вайтфелдия, мирт, рипсалис, кобея и другие растения.