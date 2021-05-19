Более 23 тыс. человек проверили свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва" с 11 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 23 тыс. человек проверили состояние своего здоровья в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в 46 парках города 11 мая, сообщил директор ГБУЗ "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы" Алексей Безымянный.

"Павильоны "Здоровая Москва" - это проект, который начал свою работу в 2019 году. После успешного опыта было принято решение по возобновлению диспансеризации. <…> Павильоны "Здоровая Москва" открылись 11 мая. В настоящий момент мы увидели большой спрос в проведении чекапов в этих павильонах, больше 23 тыс. человек уже прошли чекапы", - сказал Безымянный на онлайн-сессии "Влияние пандемии на укрепление общественного здоровья в мегаполисах".

Он отметил, что основные процедуры, которые проходят в павильонах, это экспресс-диагностика крови, кардиометрия, проверка глазного давления и многие другие.

По словам специалиста, само проведение чекапа длится примерно около часа. Основной целью является формирование эффективной системы профилактики, а задачами - ранее выявление различных заболеваний.

Пройти обследование по проекту "Здоровая Москва" в этом году можно будет в 46 городских парках. Для прохождения обследования необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не требуется, если москвич не прикреплен к городской поликлинике, то с помощью полиса ОМС он может это сделать непосредственно в павильоне "Здоровая Москва".