Южный вестибюль станции Кутузовская МЦК закроют на вход и выход с 22 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК) закроют для строительства эскалатора на вход и выход для пассажиров с 22 мая по сентябрь 2021 года. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 22 мая по сентябрь 2021 года южный вестибюль станции Кутузовская МЦК закроется на вход и выход для пассажиров. Это необходимо для строительства эскалатора для выхода с платформы. Сейчас пассажиры пользуются лестницей, но после окончания работ выход со станции будет еще удобнее. Работы проводит ОАО "РЖД". На время работ пользуйтесь северным вестибюлем станции, который уже оснащен эскалатором и лифтом", - говорится в публикации.