Строительство станции МЦД-2 Щукинская завершили на 90%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работы по строительству станции Щукинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) выполнены на 90%. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Сегодня в рамках строительства станции Щукинская МЦД-2 завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий. Общая готовность станции составляет 90%, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как отметил глава строительного комплекса, Щукинская станет восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2 с момента запуска маршрута.

"На новой станции расположится островная платформа с навесами от непогоды и пассажирский конкорс сложной Z-образной формы с билетными кассами, лифтами и эскалаторами. Здесь организуют комфортную пересадку на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской ветки и маршруты наземного городского транспорта", - добавил Бочкарев.

Как отметили в пресс-службе, благодаря новому железнодорожному вокзалу улучшится транспортное обслуживание порядка 170 тыс. жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Пассажиры смогут строить удобные маршруты по Москве и области, а также с комфортом совершать пересадки между разными видами транспорта.