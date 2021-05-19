Более 30% участников тестового онлайн-голосования в Москве попробовали переголосовать

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 30% участников тестового онлайн-голосования в Москве воспользовались новой функцией "заморозки" голоса, когда избиратель может изменить свое решение до завершения онлайн-голосования, то есть закрытия электронной урны. Об этом сообщил в среду руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, зампредседатель Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Новация [онлайн-голосования] - отложенный выбор или голос. <…> Она была экспериментально на этом тестировании, мы это не объявляли специально. Главное, что было в тестировании - совместимость программ (федеральной и московской платформ для онлайн-голосования - прим. ТАСС) и нагрузка. Тем не менее 27 тыс. москвичей приняли участие в тестировании, 10 тыс. использовали эту "замороженность" [голоса] - это 30%. Люди воспользовались этой историей, а мы о ней не объявляли, - это значит, она востребована", - сказал Венедиктов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Ранее он сообщил ТАСС, что возможность изменить уже отданный голос при сохранении полной анонимности посредством онлайн-голосования повышает доверие к избирательной системе.

Как пояснял ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, на московской платформе технически возможно переголосовать, и система обеспечит тайну такого голосования. Так, функция, позволяющая избирателю заменить свой зашифрованный голос при безусловном сохранении полной анонимности голосующего, может в будущем стать доступна участникам дистанционного электронного голосования: если онлайн-избиратель проголосовал, но изменил свое решение, а голосование еще не закончено, то он может зайти под своим же верифицированным аккаунтом на сайт голосования, получить новый бюллетень и сделать другой выбор.

Об онлайн-голосовании

Тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая. В нем приняли участие более 1,2 млн граждан из всех регионов России - 52% от подавших заявления.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая, всего подали заявки более 2,3 млн человек. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин России, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании приняли участие жители всех регионов России. В ходе тестирования были полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах России, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.