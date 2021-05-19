Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс для инвалидов на юге Москвы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью в Южном административном округе. Он отметил важность таких объектов для этой категории жителей.

"Достаточно много людей с ограниченными возможностями, которым нужны специальные требования для таких спортивных сооружений. Здесь как раз такой спортивный объект, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются регулярно, <...> и всем желающим москвичам <...> заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, на тренажерах и так далее", - сказал Собянин журналистам.

Он пояснил, что в ФОКе созданы условия для занятий спортом и проведения реабилитации людей с инвалидностью.

Так, помещения в здании специально расширены для проезда колясок и оборудованы цветовой навигацией для слабовидящих людей. В раздевалках и бассейне есть специальные приспособления, которые позволяют пользоваться ими людям с инвалидностью. Вход в спортивное учреждение одноуровневый, здесь имеется мойка для колясок.

Специализированный ФОК для людей с инвалидностью в Южном административном округе занимает двухэтажное здание площадью 5,8 тыс. га. Он может оказывать услуги 120 посетителям ежедневно.

По словам мэра города, за последние годы в Москве построили около 140 новых спортивных объектов. В их числе: бассейны, ледовые арены, футбольные поля.