День славянской письменности и культуры отметят на ВДНХ в Москве 22-24 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ВДНХ подготовила для москвичей и гостей столицы программу, посвященную празднованию Дня славянской письменности и культуры и двухлетию с момента открытия центра "Слово". Мероприятия, на которых все желающие могут освоить азы церковнославянского языка, послушать лекцию о докириллической письменности, принять участие в экскурсиях, пройдут с 22 по 24 мая, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"ВДНХ приглашает отметить День славянской письменности и культуры тематической программой, рассчитанной на посетителей всех возрастов, с 22 по 24 мая. Так, 22 мая в 15:00 начнется первое занятие курса по церковнославянскому языку "Ошуюю и одесную". На встрече участники узнают, как возник и изменялся славянский алфавит, факты о древнейшей славянской письменности, зачем нужны названия буквам, и попробуют читать на первой азбуке славян - глаголице. 23 мая в то же время состоится лекция "Что было до кириллицы?". На занятии расскажут, как славяне записывали тексты до появления кириллицы, рассмотрят, какие азбуки использовали на Руси", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ближайший понедельник, 24 мая, в День славянской письменности и культуры центр "Слово" будет принимать гостей с 11:00 до 22:00. Вход в этот день бесплатный. Посетителей ждут три новые тематические экскурсии, разработанные специально ко Дню славянской письменности и культуры, обзорный тур по экспозиции, а также бесплатный мастер-класс по леттерингу. Допустимое количество участников одной экскурсии - 20 человек. Подробности на сайте выставки.

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык.