"Большой школьный пикник" пройдет в Москве 21-22 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийский "Большой школьный пикник", посвященный деятельности и проектам Российского движения школьников (РДШ), состоится в Москве 21-22 мая, сообщила в среду исполнительный директор РДШ Ирина Плещева на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, основным мотивом мероприятия станет школа, "в которой хочется жить". "Мы на пространстве Гостиного двора устроили такую школу, в которой хочется жить. И в рамках этой школы хотели рассказать о проектах Российского движения школьников, показать наших партнеров и друзей, сделать [пикник] таким импровизированным днем открытых дверей, чтобы те родители с детьми, которые еще не знают, что такое Российское движение школьников, вообще не знают, что для детей в целом предлагает государство, смогли это все понять", - сообщила Плещева.

Она добавила, что в рамках мероприятия будет организовано множество тематических площадок, которые будут интересны школьникам, родителям и учителям. Например, родители смогут узнать, как отправить ребенка в детский лагерь у представителей из детских центров - "Артек", "Орленок", "Океан" и др.

Кроме того, в рамках пикника желающие смогут поучаствовать в мастер-классах с амбассадором проекта "Шеф в школе" Константином Ивлевым, а также познакомиться с участниками проекта "Навигаторы детства" и задать им вопросы про новую должность советника директоров школ по воспитанию.