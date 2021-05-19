Временный мост возведут над станцией Крюково на время ее реконструкции для МЦД-3

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Временный пешеходный мост возведут над Октябрьской железной дорогой и станцией Крюково на время проведения работ по реконструкции в рамках проекта будущего Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЦД.

"Станцию Крюково ждет глобальная реконструкция. Вместо старых платформ здесь появятся три новые островные, а соединит их пешеходный конкорс. В этом году ОАО "РЖД" приступит к демонтажу существующей береговой платформы и строительству новой платформы со стороны Крюковской площади, северного вестибюля станции, а также начнет подготовку земляного полотна для устройства верхнего строения пути. Именно для этой работы была освобождена территория парковки возле четвертой платформы", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что на время работ транзитный подземный переход, соединяющий части "нового" и "старого" Зеленограда, будет закрыт, а другой тоннель будет работать для входа и выхода пассажиров с платформ только со стороны Привокзальной площади, для перехода через железную дорогу будет построен временный мост. Он будет расположен ближе к Крюковскому рынку - для этого и прокладки путей, часть рынка возле станции будет освобождена. Чтобы пройти на платформы, жителям "старого" Зеленограда надо будет перейти через пути по временному мосту на другую сторону, добавили в пресс-службе МЦД.

Реорганизация пассажиропотоков

"Подземный переход соединяющий части "нового" и "старого" Зеленограда (Привокзальную и Крюковскую площади), по информации от РЖД, во время строительства будет закрыт, а подземный переход для пассажиров будет работать для входа и выхода с платформ только со стороны Привокзальной площади. Для транзита через железную дорогу будет открыт временный пешеходный мост", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что в дальнейшем на станции Крюково будет возведен конкорс со стороны станции Малино. В пресс-службе МЦД отметили, что вопрос высоты конкорса находится в зоне ответственности ОАО "РЖД".

"После окончания строительства сходы к платформам будут организованы с нового конкорса, а через железную дорогу можно будет перейти под землей. Такая схема движения позволит развести потоки тех, кто идет на станцию и тех, кто переходит через пути. Количество подземных переходов, которые по итогу останутся - один или два - обсуждается с ОАО "РЖД", - сообщили в пресс-службе.

Там также заверили, что возле станции будет парковка. "Сейчас мы разрабатываем транспортную схему прилегающей территории и организации дорожного движения возле станции. После этого сможем сказать, где именно она расположится и сколько автомобилей будет вмещать", - заключили в пресс-службе МЦД.

Третий диаметр

25 марта на официальном сайте ОАО "РЖД" сообщалось, что начались работы по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего Ленинградско-Казанского МЦД-3. В рамках проекта будут построены парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.

Так, на станции Крюково также планируется построить дополнительные приемо-отправочные пути и реконструировать пассажирскую инфраструктуру. В ходе работ будут возведены три новые островные платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, а также построен конкорс с эскалаторами и лифтами.

Создание третьего диаметрального маршрута Крюково (Зеленоград) - Раменское предусмотрено программой развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла на 2019-2024 годы, утвержденной Минтрансом России, ОАО "РЖД", правительством Москвы и правительством Московской области. Проект предполагает объединение Ленинградского и Казанского направлений Центрального транспортного узла. Протяженность маршрута составит 82 км, заключили в пресс-службе.