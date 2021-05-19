Власти Москвы напомнили о штрафах для предприятий за нарушения противоэпидемических мер

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Штрафы для предприятий за нарушение противоэпидемических мер в размере до 300 тыс. рублей продолжают действовать в Москве. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Указ мэра [Москвы] продолжает действовать, и обязательность ношения масок никто не отменял. И, собственно говоря, достаточно приличные штрафы - от 100 до 300 тыс. рублей - на предприятия, если там не выполняются требования этого указа. Ну и особые меры на майские праздники, - больше тысячи протоколов было составлено на предприятия сферы торговли в Москве", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Москва-24".

Проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в Москве проводятся в учреждениях культуры и досуга, на предприятиях торговли и услуг, в развлекательных заведениях и кафе и ресторанах. Рейды проводят сотрудники Роспотребнадзора по Москве, департамента торговли и услуг столицы, полиции и объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы. На объектах проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима, обеспечение социальной дистанции, обработку поверхностей дезинфекционными средствами.