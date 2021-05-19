Киноклуб "Эльдар" теперь можно арендовать для культурных мероприятий через mos.ru

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Киноклуб-музей "Эльдар", культурный центр "Заречье" и библиотека №254 Зеленограда пополнили с начала мая список помещений для аренды городских пространств Москвы. В сервисе аренды "Вместе с культурой" уже доступно свыше 450 помещений в библиотеках, музеях, театрах и других культурных учреждениях, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Городские культурные учреждения предоставляют в аренду помещения, которые подойдут для проведения лекций, мастер-классов, конференций, занятий с детьми или личных встреч. Творческие коллективы могут забронировать для репетиции театральную сцену, а молодожены - устроить выездную регистрацию брака или фотосессию в музейных пространствах. С начала мая список в сервисе дополнили комнаты и залы киноклуба-музея "Эльдар", помещения культурного центра "Заречье" и библиотеки №254 Зеленограда", - говорится в сообщении.

Музей-киноклуб "Эльдар" сочетает в себе кинотеатр, театрально-концертную площадку и музейное пространство. Он был открыт в 2005 году в реконструированном здании кинотеатра "Казахстан" на Ленинском проспекте, 105. С помощью сервиса "Вместе с культурой" москвичи могут забронировать в нем зрительные залы, кинопавильон и гримерные комнаты. Культурный центр "Заречье", расположенный по адресу: ул. 1-я Вольская, 11 в Некрасовке, предлагает для проведения мероприятий концертный зал, просторное фойе, помещения для занятий физкультурой. А в библиотеке №254 города Зеленограда доступна для бронирования удобная аудитория, в которой можно проводить школьные занятия, камерные встречи и мини-лекции.

"За три месяца с момента запуска на площадках, арендованных с помощью сервиса, москвичи провели уже 114 мероприятий", - приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Также у москвичей есть возможность забронировать зрительный и лекционный залы в "Музее космонавтики", сцены и театральные залы в "Москонцерте", "Театре на Таганке", Доме культуры "Гайдаровец", Московском академическом театре сатиры, культурных центрах "Онежский" и "Москворечье", усадьбу-дом в Саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана, кабинет для занятий, танцевальный и читальный залы в Культурном центре "ЗИЛ", кафе поэтов в доме-музее Марины Цветаевой, концертный зал в Государственном музее А.С.Пушкина и другие помещения. Помещения можно бронировать на срок от одного часа, при этом время подготовки и сборов не учитывается. Общий срок аренды одного помещения с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. В помещениях можно проводить мероприятия только в рабочие часы учреждения, уточнила пресс-служба.

О сервисе

Чтобы воспользоваться сервисом аренды городских пространств "Вместе с культурой", нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале mos.ru, перейти к разделу "Услуги" и выбрать сервис в подразделе "Культура, спорт, отдых". При поиске помещений можно пользоваться специальными фильтрами. Площадки можно сортировать по типу, дате и времени бронирования, площади и вместимости, расположению, стоимости аренды и другим параметрам.