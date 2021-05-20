Летний кинотеатр "Москино" откроется 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Киносеть "Москино" откроет 22 мая летний кинотеатр в парке искусств "Музеон". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"Двадцать второго мая сеть кинотеатров "Москино" открывает летний сезон в парке искусств "Музеон". Фильмом открытия кинотеатра "Москино Музеон" станет сборник короткого метра "Канны - 2020. Special Edition", над которым работали режиссеры со всего мира", - рассказал собеседник агентства.

В репертуаре летнего кинотеатра - авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа. Показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами.

"В первую неделю работы в репертуаре "Москино Музеон" - байопик создательницы Муми-троллей "Туве" и киноманская комедия Владимира Котта "Конец фильма". Кроме того, зрителей ждут криминальная мелодрама Вонга Карвая "Чунгкингский экспресс", во многом определившая киноязык 1990-х, нестареющая драма про борьбу за свободу "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана и классический мультфильм Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе", - сказали в пресс-службе.

Кинотеатр рассчитан на 300 посадочных мест. В целях безопасности в кинотеатре действует свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции. Цены на билеты: от 400 до 450 рублей. С понедельника по четверг для студентов будет действовать специальная цена - 200 рублей. Кинотеатр будет работать с 20:30 до 00:00 мск.