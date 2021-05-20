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Движение поездов на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 восстановили

В ЦППК отметили, что в расписание будут вноситься точечные корректировки, чтобы скорее войти в график

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 восстановили после остановки поезда по техническим причинам на станции "Аникеевка". Об этом сообщается в четверг на странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в "Твиттере".

"Оперативно убрали с линии остановившийся поезд. Движение на участке возобновлено по всем путям. Чтобы скорее войти в график, будут вноситься точечные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

Ранее из-за остановки поезда по техническим причинам на станции "Аникеевка" движение электричек на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 было затруднено.

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