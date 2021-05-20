В Москве около 37 тыс. человек трудоустроились с помощью службы занятости с начала года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Около 37 тыс. москвичей смогли найти работу через службу занятости с начала года, на данный момент в столице зарегистрировано менее 50 тыс. безработных. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сейчас в Москве зарегистрировано менее 50 тыс. безработных, каждому из которых столичная служба занятости готова предложить индивидуальный карьерный сценарий. С момента снятия ограничений и возвращения к привычному темпу жизни восстановился рынок труда. В открытой базе службы занятости населения можно найти почти 360 тыс. вакансий для людей с различным уровнем образования и квалификации - это почти в три раза больше, чем до пандемии. В 2020 году мы трудоустроили рекордное количество кандидатов - 178 тыс., а в 2021 работу нашли уже почти 37 тыс. человек", - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в сервисной индустрии для соискателей доступно 55 тыс. вакансий, а в сфере оптовой и розничной торговли - более 77 тыс. Кроме этого, количество вакансий на должности офисных работников превышает 35 тыс. Городским компаниям требуются менеджеры по подбору и развитию персонала, секретари, а также специалисты по делопроизводству. Работодатели также испытывают потребность в мерчандайзерах и складских рабочих.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются на улице Щепкина, дом 38, строение 1 и улице Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, cтроение 1.