Частные управляющие организации Москвы задолжали за электроэнергию 402,9 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Задолженность частных управляющих компаний Москвы и ТСЖ перед АО "Мосэнергосбыт" на конец апреля 2021 года составила 402,9 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"На конец апреля 2021 года дебиторская задолженность частных управляющих компаний Москвы и ТСЖ за поставленную электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" составила 402,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти все управляющие компании и ТСЖ систематически нарушают сроки оплаты за электроэнергию. При этом некоторые из них, исправно получая с жителей обслуживаемых домов денежные средства, не оплачивают электроэнергию месяцами.

"В случае если у УК возникает задолженность в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения АО "Мосэнергосбыт" обращается в суд. Вступившие в законную силу решения суда направляются в Мосжилинспекцию для принятия мер. Наличие задолженности по договору ресурсоснабжения приведет к отстранению недобросовестных управляющих организаций от управления многоквартирными домами", - отмечается в сообщении.