Спрос москвичей на кондиционеры вырос на 77% на фоне жаркой погоды

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спрос жителей Москвы на покупку вентиляторов и кондиционеров на прошлой неделе вырос на 77% в сравнении с неделей ранее и составил 27 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ВТБ со ссылкой на данные "Первого ОФД".

"На прошлой неделе траты москвичей на вентиляторы и системы кондиционирования превысили 27 млн рублей - на 77% больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), - отмечается в сообщении. - По данным оператора фискальных данных, количество транзакций по этим категориям товаров увеличилось в 2,1 раза по сравнению с предыдущей неделей, а средний чек при этом сократился на 19% и составил 11,5 тыс. рублей".

Также спрос на кондиционеры и вентиляторы вырос в Санкт-Петербурге. Так, за неделю петербуржцы потратили на покупку этих товаров 1,8 млн рублей, что в пять раз больше показателя неделей ранее. Средний чек снизился за неделю на четверть, до 5 тысяч рублей. Настолько же увеличился спрос на системы охлаждения в Екатеринбурге - оборот только по этим видам товаров составил 3,5 млн рублей, при этом средний чек за неделю не изменился и составил почти 7 тыс. рублей.

Рост спроса на кондиционеры в ВТБ связывают с тем, что на второй неделе мая регионы европейской части России посетила летняя жара. "Поэтому потребность в системах охлаждения, кондиционерах и вентиляторах существенно возросла. Так как сотрудники ряда компаний продолжают работать в удаленном или гибридном режиме, спрос на оснащение системами кондиционирования "домашних офисов" ожидаемо увеличился еще до наступления традиционно высокого для этого сегмента летнего сезона", - считает начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин, слова которого приводятся в сообщении банка.