Территорию Национального теннисного центра благоустроили в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча завершили в Головинском районе Москвы. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"До начала работ инфраструктура этого спортивного объекта находилась в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии: отсутствовали места для комфортного пребывания тренирующихся и выступающих спортсменов, а также для персонала, обеспечивающего проведение мероприятий и безопасность на данной территории. Не было прогулочных маршрутов и тротуаров, детских и спортивных площадок, мест для кратковременного отдыха", - приводится в сообщении информация пресс-службы департамента капитального ремонта.

В ходе работ специалисты обновили покрытия дорожек и обустроили новые, сделали две детские площадки с современным оборудованием и две воркаут-площадки с разнообразными снарядами для тренировок, а также высадили более 6,4 тыс. кустарников и свыше 350 деревьев.

Кроме этого, на территории теннисного центра построили 11 павильонов разного назначения, среди них склады, насосная, пункты охраны и туалеты. Еще три павильона создали для обслуживания теннисных кортов. В них располагаются тренерские, душевые, раздевалки, комнаты отдыха для спортсменов, массажная, кабинет врача, а к одному из них пристроена веранда для летнего кафе. Также около кортов установили 12 трибун, рассчитанных на 1 448 человек.

"Дополнительный вход на территорию центра организовали со стороны Ленинградского шоссе, а по новым дорожкам можно спуститься к благоустроенной набережной Химкинского водохранилища, которая ведет в парк Северного речного вокзала. На берегу обустроили зону с удобными шезлонгами. Отдохнуть на лежаках можно и в тени деревьев около павильонов", - добавляется в материале.