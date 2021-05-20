Безналичную систему оплаты проезда начали внедрять на МЦД

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Функция бесконтактной отплаты проезда появилась на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Теперь на МЦД можно расплатиться банковскими картами. С коллегами из ЦППК и ВТБ начали финальный этап тестирования - он продлится до 7 июня. Сейчас на многих турникетах уже появились стикеры о том, что они принимают карты, а в ближайшее время такими станут турникеты по всем диаметрам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск системы бесконтактной оплаты проезда на МЦД завершит внедрение этой технологии на всем общественном транспорте Москвы. "Это уникальная система: она сама подберет для вас самый выгодный тариф исходя из того, как часто, в каких зонах и на каком транспорте вы ездите. В Европе так умеют только два города - Москва и Лондон", - добавляется в материале.

Движение по первым Московским центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 - от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкино до Домодедово.