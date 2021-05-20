В Москве 50% поздних обращений по онкологии связано с непониманием важности обследования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Половина всех людей в Москве, которые поздно обращаются за медицинской помощью с онкозаболеваниями, не понимают важности ранней диагностики. Об этом сообщила в четверг в рамках Московского онкологического форума заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Практически в 50% случаев позднее обращение в больницу связано не с недоступностью медицинской помощи, а с тем, что люди не понимают, как важно вовремя прийти на обследование", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве уже несколько лет занимаются тем, чтобы привлечь как можно больше внимания к тому, что нужно обследоваться, а также упростить и облегчить систему так называемых чекапов. Власти проводят масштабную рекламную кампанию.

"Некоторые ролики довольно провокационные, но мы вынуждены их делать такими, потому что их могут не заметить в таком информационном потоке. Конечно, надо работать над тем, чтобы определенные обязательства и последствия в той или иной форме накладывались на человека, который не хочет заниматься своим здоровьем", - добавила заммэра.

О Московском онкологическом форуме

Московский онкологический форум проходит с 20 по 21 мая в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В нем принимают известные врачи, представители ВОЗ и государственных учреждений - международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

На форуме специалисты обсуждают актуальные задачи и насущные проблемы онкологии. На дискуссиях, круглых столах, лекциях, семинарах, мастер-классах, пленарных заседаниях по 17 направлениям онкологии эксперты обмениваются опытом о ранней диагностике, разработке и применении новых технологий, инновационных методах лечения.