В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые пионы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первые пионы расцвели на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сада.

"Первые пионы расцвели на XX весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В коллекции сада - и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 см и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ито-гибриды таких сортов, как Hillary, Bartzella и других.

"Родина пионов - Азия, Европа и запад Северной Америки. В середине ХХ века именно в "Аптекарском огороде" началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах", - отметил собеседник агентства.