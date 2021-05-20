{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые пионы

В "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первые пионы расцвели на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сада.

"Первые пионы расцвели на XX весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В коллекции сада - и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 см и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в "Аптекарском огороде" представлено более 30 сортов пионов, включая редкие ито-гибриды таких сортов, как Hillary, Bartzella и других.

"Родина пионов - Азия, Европа и запад Северной Америки. В середине ХХ века именно в "Аптекарском огороде" началась отечественная селекция этих удивительных растений и появились первые русские сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах", - отметил собеседник агентства.

Теги
Россия
В Москве задержали студентов, обсуждавших в автобусе нападение на школу
По словам задержанных, при разговоре между собой они шутили, сообщил источник в правоохранительных органах
Читать полностью