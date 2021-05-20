В Москве не планируют штрафовать горожан, которые не проходят диспансеризацию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют штрафовать горожан, которые не проходят диспансеризацию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова предположила, что "если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда [он], наверное, частично какую-то в том числе финансовую ответственность за это должен нести".

Как пояснили в пресс-службе, выступление Раковой было в целом посвящено тому, как власти Москвы стимулируют горожан проверять состояние своего здоровья, расширяя возможности диспансеризации, проводя соответствующие рекламные кампании и так далее.

"В случае же если все эти методы не приведут к изменению сознания граждан и повышению их ответственности за свое здоровье, вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров, то есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения", - сказали в пресс-службе.

"Никаких планов о введении штрафов заявлено не было" - подчеркнули в комплексе.