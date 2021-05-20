Более 3,5 тыс. волонтеров из школ и колледжей Москвы поучаствовали в уходе за мемориалами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. волонтеров из школы и колледжей Москвы с начала 2021 года приняли участие в мемориально-патронатных акциях, которые организует центр "Патриот.Спорт". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Более 3,5 тыс. волонтеров из школ и колледжей Москвы приняли участие в мемориально-патронатных акциях. Они проводятся московским центром "Патриот.Спорт" в рамках поддержки патриотического волонтерства. Ребята облагораживали территорию вокруг братских могил, ухаживали за памятниками, мемориальными досками, приводили в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патронатные мероприятия в честь Великой Победы начались в столице в апреле и завершатся в конце мая.

"Четыре недели волонтеры из числа школьников и студентов колледжей Москвы приводили в порядок памятники и облагораживали территории вокруг них. Например, ученики школы № 1195 облагородили братскую могилу на Кунцевском кладбище, возложили цветы к долговременной огневой точке на Барвихинской улице и памятному знаку воинам 38-й стрелковой дивизии на территории школы", - говорится в сообщении.