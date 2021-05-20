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Пандемия COVID-19

В Москве за 14 месяцев приостановили работу 100 кальянных

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах остается в столице под запретом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Работу 100 кальянных приостановили в Москве за время действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 100 кальянных. Контроль за соблюдением на объектах города санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продолжается", - говорится в публикации.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах остается в Москве под запретом. По его словам, открытие кальянных в столице невозможно, пока действует запрет на проведение в городе досуговых мероприятий, введенный 5 марта 2020 года. Кроме того, с 25 марта 2020 года столичным правительством был веден запрет на курение кальяна в кафе, барах и ресторанах, а с 30 октября 2020 года в РФ вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах (кальянные, которые не оказывают услуги общественного питания, под него не попадают).

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