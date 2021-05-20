В МЧС предупредили о дожде с грозой и ветром в Московском регионе до вечера 20 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и усилении ветра до 17 м/с до вечера 20 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в период с 16:00 до 21:00 20 мая по Москве ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение также распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с непогодой водителям рекомендуется при движении снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства горожан также попросили горожан быть осторожнее. "Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:19 мск) - добавлен комментарий комплекса городского хозяйства столицы.