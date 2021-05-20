Выставка об академике Сахарове открылась в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Выставка "Сахаров. Новый век", рассказывающая о жизни, научной карьере и политических взглядах академика, открылась в четверг в московской галерее "Граунд Солянка". Проект будет открыт до 20 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе галереи.

"Выставка рассказывает о девяти значительнейших "эпизодах" жизни академика Сахарова, иллюстрируя превращение выдающегося ученого-физика в диссидента и правозащитника. Посетитель пройдет вместе с Сахаровым путь от изучения последствий применения ядерного оружия до драматических событий периода перестройки", - сказали в пресс-службе.

Как отметила куратор выставки Анна Наринская, экспозиция представляет собой ряд инсталляций, увязывающих вместе судьбу и идеи Сахарова и делающих посетителя соучастником событий его жизни - как реальной, так и интеллектуальной. Она обратила внимание, что сегодня фигура Сахарова сведена в общественном сознании к ряду клише: "изобретатель водородной бомбы", "противник советского режима", "ссыльный", "борец с консервативным большинством в Верховном совете". "При этом Сахаров, разумеется, куда шире этих важных, но застывших определений и образов. Более того, его идеи сегодня приобретают новую актуальность", - считает она.

Наринская рассказала, что Сахаров всегда предлагал рассматривать судьбу мира как единую - невзирая на политические и экономические различия. Он отстаивал главенство прав человека, главенство прав всех людей. "То есть, идеи Андрея Сахарова можно и нужно рассматривать в контексте сегодняшнего дня", - добавила куратор.

Выставка организована в сотрудничестве с Сахаровским центром (признан НКО-иноагентом), Фондом Фридриха Науманна за свободу и галереей "Граунд Солянка" в рамках Года Германии в России.

Год Германии в России проходит с сентября 2020 года под эгидой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Он завершится в ноябре 2021 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где Германия будет иметь статус специального гостя.