Эксперт: москвичам стоит использовать все возможности города для обследования здоровья

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москвичам стоит активнее использовать предоставляемые городом возможности по обследованию своего здоровья и профилактике заболеваний. Такое мнение высказал ТАСС научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

"Увы, в нашей культуре есть проблема, у нас нет привычки к превентивной самостоятельной диагностике. Люди за многие поколения привыкли лишь к обязательной диспансеризации, и это отношение нужно менять. Москва дает уникальные возможности в плане заботы о собственном здоровье, на уровне ведущих мегаполисов мира. Хочется думать, что происходит важный культурный переворот от принудительного внешнего контроля к тому, чтобы самостоятельно следить за своим здоровьем, беспокоиться о рисках", - сказал Фрумин, подчеркнув, что без активного участия в заботе о здоровье самого человека, здоровья ему никто обеспечить не сможет.

Эксперт также констатировал, что молодое поколение ответственней относится к этому вопросу. Молодежь чаще скачивает приложения для смартфонов, позволяющие следить за состоянием организма, интересуется практиками здорового образа жизни, которые включают и сбор данных о своем здоровье.

"Все это позволяет надеяться, что в ближайшие годы культура ответственного отношению к диагностики собственного здоровья у нас сформируется. Возможности города и стимулы будут играть в этом огромную роль", - добавил Фрумин.

Он также отметил, что московское правительство поднимает "правильный вопрос" о том, как стимулировать людей, чтобы они пользовались всеми возможностями, которые дает город для обследования здоровья и профилактики заболеваний.

Ранее в рамках Московского онкологического форума заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве уже несколько лет занимаются тем, чтобы привлечь как можно большее внимания к тому, что нужно обследовать свое здоровье, а также упростить и облегчить систему чекапов. Заммэра в частности считает, что надо работать над тем, чтобы определенные обязательства в той или иной форме накладывались на человека, который не хочет заниматься своим здоровьем.