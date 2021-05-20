Ущерб на 26 млрд рублей возместили по налоговым преступлениям в Москве за три года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московские следователи добились возмещения ущерба по налоговым преступлениям на 26 млрд рублей за три года. Об этом сообщил замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Владимир Вазагов.

"За последние три года мы возместили в бюджет различных уровней 26 млрд рублей путем проведения следственных действий, расследования уголовных дел", - сказал Вазагов, выступая на сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

По его словам, в среднем столичный главк СК получает примерно 400 сообщений в год от налоговых органов, органов внутренних дел, оперативных служб. "Из этих 400 материалов выездных налоговых проверок, камеральных мы возбуждаем в среднем 200-250 уголовных дел", - пояснил Вазагов.

Он отметил, что наиболее важный результат для следователей - не направление уголовного дела в суд, а прекращение на стадии расследования в связи с возмещением ущерба. "Мы к этому стремимся, когда даем возможность бизнесу исправиться и возместить ущерб бюджетной системе. <...> Здесь, конечно, государство уже вспоминает и пени, и штрафы, и приходится платить больше. Поэтому ждать, пока попадется на проверке бизнесмен не стоит, потому что в дальнейшем это уголовное преследование и гораздо выше суммы, подлежащие уплате", - отметил Вазагов.