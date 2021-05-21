Число пользователей ЭМК выросло вдвое в Москве после запуска автоматического доступа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество новых пользователей электронными медкартами увеличилось в Москве вдвое после запуска автоматического доступа. После упрощения процедуры ЭМК стали пользоваться более 250 тыс. человек, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Раньше требовалось ждать проверки заявки в течение пяти рабочих дней. Сейчас процесс существенно упростился: для пользователей с полной учетной записью на mos.ru это происходит автоматически.

"В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тыс. горожан начали пользоваться ЭМК - то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Пользователю нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Для стандартной учетной записи услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней, для полной - в тот же день.

"После получения доступа к медицинской карте пользователи могут просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к снимкам (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, флюорографии, рентгенографии). Кроме того, доступна информация о рецептах, больничных листах, история вакцинаций взрослых и детей, а также данные о вызовах скорой помощи. Там же можно вести дневник здоровья, вносить данные о личном и семейном анамнезе. Пользователи могут выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры", - говорится в сообщении.

Тем, у кого неполная учетная запись, несложно повысить ее статус. Сделать это можно онлайн с помощью подтвержденного аккаунта на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID". Также можно прийти в любой центр госуслуг "Мои документы", предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.