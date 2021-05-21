Новые маршруты для москвичей у ТПУ "Черкизово" появятся в рамках развития МЦК

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Модернизация существующего здания транспортного пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово" на востоке Москвы с организацией дополнительных выходов в город создаст новые пешеходные связи с жилым районом. После реконструкции улиц появятся новые маршруты общественного транспорта для подвоза пассажиров к станциям МЦК, сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Предусмотренные мероприятия в проекте позволят обустроить дополнительные выходы в город, если ранее был всего один, то сейчас проект предусматривает еще два новых. Благодаря этому появится пешеходная связь между станцией "Черкизово" и жилым кварталом, расположенном на улице Амурская. На территории прилагающей к ТПУ "Черкизово" обустроят многоуровневую парковку на 120 машиномест и наземную на 550 мест", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Проект предусматривает строительство проезда в районе восточного вестибюля станции "Черкизово" для комфортного подвоза пассажиров. Для обеспечения безопасности пешеходов будет продлен Окружной проезд с выходом на Тюменскую улицу и 6-й проезд Подбельского. Также по проекту предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода от выхода со станции "Черкизово" через ж/д пути в сторону улицы Амурская, где уже сформирован жилой массив.

ТПУ "Черкизово" - транспортный кластер площадью 41,11 га в историческом районе Черкизово Восточного административного округа Москвы. Появление новой пассажирской инфраструктуры на МЦК позволит частично разгрузить Курский вокзал для его дальнейшего развития под проекты МЦД-2 и будущего МЦД-4. Общественные обсуждения по данному проекту проходят на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения" до 25 мая 2021 года.