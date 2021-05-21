В парках Москвы планируют ввести ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Предложения по регулированию движения в Москве средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся самокаты, гироскутеры, велосипеды и т.д., разрабатывают в столице. В правилах дорожного движения и специальном постановлении правительства Москвы планируют предусмотреть скоростные режимы и требования к СИМ в парковых зонах, а также условия запрета пользования СИМ, сообщил ТАСС в пятницу председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Средства индивидуальной мобильности стремительно набирают популярность и как развлечение, и как вариант экономичного и экологичного вида транспорта. Современные способы передвижения стали для мегаполисов новой реальностью, однако в законодательной базе это пока не учтено. <...> По инициативе фракции "Единая России" и депутатского объединения "Моя Москва" обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности - электросамокатов, моноколес, гироскутеров и др. По итогам сегодняшнего обсуждения вместе со столичными властями, ГИБДД по Москве и руководством крупнейших парков продолжим работу по нескольким направлениям - на федеральном и городском уровнях", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что участники обсуждения предлагают правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и в иных общественных пространствах. В документе должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

"Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару. Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мы предлагаем проработать вопрос о создании черного списка нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишение права на их аренду в городских сервисах", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что необходимо также поддержать включение в правила дорожного движения нормы о регулировании движения средств индивидуальной мобильности и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами - до 7 км/ч (и за пешеходами остается приоритетное право передвижения). "Во-вторых, СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички, поддерживаем также предложение Министерства промышленности и торговли РФ об их обязательной маркировке. В-третьих, нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения", - сказал спикер.

Аварий все больше

Председатель Мосгордумы отметил, что Москва является лидером по количеству СИМов, власти столицы активно поддерживают сервисы аренды, предоставляя субсидии на их дальнейшее развитие. Благодаря этому уже в этом году жителям и гостям столицы будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов.

"Однако есть и другая сторона вопроса: современные способы передвижения принесли новые риски для всех участников дорожного движения. Печальная статистика с участием владельцев электротранспорта растет: по данным ЦОДД Москвы, в 2020 году количество ДТП с участием СИМ по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 66%. В столице было зафиксировано 156 подобных ДТП, в них пострадали 158 человек, в том числе 85 взрослых и 73 ребенка. Следует признать, что развитие технических средств и появление новых технологий опережают нормативно-правовое регулирование", - отметил председатель столичного парламента.

Шапошников добавил, что открытыми остаются многие вопросы, в том числе, в каком статусе находятся граждане, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. Согласно ПДД, пользователи СИМ сейчас имеют статус пешеходов, что позволяет им избегать ответственности при ЧП.

"Опыт развитых стран свидетельствует, что единое универсальное решение в настоящий момент отсутствует, однако многие страны предлагают вводить регулирование СИМ в виде локального эксперимента или временного решения. Это делается путем ограничения скорости, как поступили во Франции, Испании и Израиле, установив планку на уровне 25 км/ч, или Великобритании и Германии, где этот порог - 20 км/ ч. Возможен вариант ограничения мощности до 500 или 250 квт. Также в этих странах передвижение на СИМ допускается только по велодорожкам, а при их отсутствии - по проезжей части. Передвижение по тротуарам допускается при значительных ограничениях, например, в Германии только при наличии специального знака", - сказал спикер.

По его словам, депутаты Мосгордумы с 2019 года занимаются проработкой правовых пробелов в отношении СИМ в законодательной базе. "Сегодня необходимо создать все условия для безопасности москвичей и гостей столицы, соблюдая интересы и пешеходов, и пользователей СИМ, и автомобилистов. Думаю, что передовой законодательный опыт Москвы в дальнейшем смогут использовать другие регионы и даже страны", - заключил Шапошников.