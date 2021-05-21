Мобильное приложение для избирателей разрабатывают в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Возможность участвовать в выборах онлайн с помощью мобильного приложения планируют обеспечить в Москве. Об этом сообщил в пятницу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Мы решили, что надо разработать функционал мобильного приложения, чтобы это было не только через мобильный браузер, потому что там есть ограничения по верстке, <...> [в приложении] не будет никаких ошибок в верстке, потому что платформа телефона сама подгоняет под экранчик разрешение, цветность, на телефоне это просто и удобно. Мы такой функционал разработали, сейчас он находится на этапе закрытого тестирования. Работает он точно так же, как и браузер", - сказал Костырко в ходе встречи экспертов с депутатами Мосгордумы, посвященной обсуждению дистанционного электронного голосования.

Он подчеркнул, что приложение готово к работе, но пока не представлено публично. "Мы его пока не готовы показывать публично, это вопрос отдельного представления и разъяснения, потому что там будет сразу вопрос: как же так можно обеспечить анонимизацию на моем родном телефоне, который знает про меня иногда больше, чем жена или муж", - отметил глава столичного управления.

Костырко добавил, что преимущественно "электронные" избиратели в России голосуют с мобильных устройств, а в Москве - еще и в транспорте. По его словам, в ходе онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ почти две трети избирателей проголосовали с телефонов и планшетов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.