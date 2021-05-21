Число онлайн-избирателей на выборах в Москве может превысить 1,5 млн

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в 2020 году. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"На голосовании общероссийском по поправкам в конституцию онлайн голосовала треть из 2,88 тыс. участников - 997 тыс. избирателей. Интерес к "электронке" выше, и если мобильное приложение избирателей будет запущено, то и удобства будет больше. <...> Полагаю, что, возможно, от 1,5 млн до 2 млн москвичей сделают свой выбор дистанционно", - сказал Венедиктов, уточнив, что доля онлайн-избирателей на выборах в Москве может достигнуть 40%.

Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года на всей территории России. В его рамках было предусмотрено дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, оно началось 25 июня в 10:00 и завершилось в 20:00 30 июня. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 93,02%.

Московская система онлайн-голосования работала штатно на протяжении всего периода дистанционного электронного голосования. 27 июня в 21:12 была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис для наблюдения за работой онлайн-системы, но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием) был восстановлен.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах России, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.