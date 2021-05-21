В Москве порядка 3,5 тыс. человек посетили онкологический форум в "Манеже"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Церемония закрытия Московского онкологического форума состоялась в "Манеже". Всего мероприятие очно посетили 3,5 тыс. человек, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 14,5 тыс. Об этом сообщил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Позади два дня крайне интересной и очень плодотворной работы. И это подтверждает тот факт, что первый международный Московский онкологический форум состоялся. <...> У нас прошло более 100 мероприятий деловой программы, выступили 349 спикеров, в том числе 52 из зарубежья (41 онлайн). Пришли сюда, в "Манеж", 3,5 тыс. посетителей, более 17 тыс. человек посетили сайт за время проведения форума, свыше 14,5 тыс. зрителей смотрели прямые трансляции", - сказал Хрипун.

Он отметил, что было представлено 664 экспоната, более 600 мастер-классов провели на стендах. Кроме того, было представлено более 90 единиц оборудования. Всего посмотрели и приняли участие в деловой программе в разных форматах более 18 тыс. человек.

Также в рамках форума провели церемонию присвоения статуса "Московский врач" по специализации "Онкология". Сейчас статус "Московский врач" имеют более 1,5 тыс. человек, а с февраля этого года была введена новая специальность "Онкология". После сдачи оценочных процедур шесть специалистов онкологического направления получили этот статус.

О Московском онкологическом форуме

Московский онкологический форум прошел с 20 по 21 мая в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В нем приняли участие известные врачи, представители ВОЗ и государственных учреждений - международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

На форуме специалисты обсудили актуальные задачи и насущные проблемы онкологии. На дискуссиях, круглых столах, лекциях, семинарах, мастер-классах, пленарных заседаниях по 17 направлениям онкологии эксперты обменялись опытом о ранней диагностике, разработке и применении новых технологий, инновационных методах лечения.