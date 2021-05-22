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Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 22 мая

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами с порывами до 15 м/ с, в связи с чем 22 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 17-22 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.

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