Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 22 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами с порывами до 15 м/ с, в связи с чем 22 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 17-22 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.