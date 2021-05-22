В Москве началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комплексное благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе началось в столице. Основные работы планируют завершить до конца лета, сообщили в субботу в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"В рамках благоустройства порядка 17 тыс. м кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев. Проложат более 200 м ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, девять станций велопроката и пять станций аренды самокатов. Кроме этого, специалисты установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют восемь светофоров.

Также будут сохранены все существующие зеленые насаждения, дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров и более 1,3 тыс. кустарников.

"На время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Установлены временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты. Основные работы планируется завершить до конца лета", - добавляется в материале.