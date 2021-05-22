В Москве в 2021 году восстановят права более 6,6 тыс. дольщиков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 50 проблемных объектов планируется достроить в Москве до конца 2021 года, что позволит восстановить в правах свыше 6,6 тыс. обманутых дольщиков. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков - это позволит восстановить права 6 637 граждан. Еще 97 граждан планируется обеспечить компенсационным жильем", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что с января по середину мая 2021 года в Москве введено в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тыс. квадратных метров, благодаря чему ключи от квартир получат 718 семей.

"В частности, в марте введен в эксплуатацию проблемный объект "СУ-155" на Балаклавском проспекте - последний жилой "долгострой" компании в Москве. Кроме того, два корпуса введены в составе ЖК "Борисоглебское" в поселении Новофедоровское, таким образом восстановлены права всех дольщиков данного ЖК", - добавил Бочкарев.

Также он подчеркнул, что введены в эксплуатацию три корпуса второй очереди ЖК "Марьино Град" в поселении Филимонковское, а в составе проблемного жилого комплекса Sky House на улице Мытная в апреле достроен корпус № 4.