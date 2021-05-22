Праздничный салют пройдет в Москве в День пограничника

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Салютный дивизион проведет праздничный артиллерийский салют на Поклонной горе и ВДНХ в Москве в честь Дня пограничника 28 мая. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

"В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 20 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м", - сообщили а округе.

Запуск праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "Камаз".