В парк социального такси в Москве до конца года поступят еще 20 машин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почти 25 новых микроавтобусов для маломобильных пассажиров поступили в парк социального такси Москвы, до конца года появятся еще 20 автомобилей для индивидуальных и коллективных перевозок. Об этом сообщается в субботу Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"До конца года мы получим еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок - всего в Москве будет более 170 машин для перевозки маломобильных граждан. Это позволит увеличить количество поездок на 30-35% - служба соцтакси сможет выполнять более 150 тыс. поездок в год. Мы хотим, чтобы каждый житель города имел доступ к безопасному, надежному и комфортному транспорту и будем и дальше развивать доступную среду. Таким образом, Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в парке социального такси уже появились 24 новых микроавтобуса.