В Москве планируют ежегодно вводить около 3,5 млн кв. метров жилья по реновации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объемы строительства жилья по программе реновации в перспективе необходимо увеличить и ежегодно вводить около 3,5 млн кв. м жилья в Москве. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Наша задача - значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. м в год", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в этом году по программе реновации планируется сдать около 1,5 млн кв. м жилья, что позволит обеспечить новыми квартирами более 30 тыс. жителей.

"С момента старта программы реновации 90 домов переданы под заселение, при этом возведено 113 новостроек. Сейчас в проектировании и строительстве у нас 266 домов общей площадью 4,6 млн кв. м", - добавил Бочкарев.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.