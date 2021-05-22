Главврач больницы им. Филатова рекомендует прививаться из-за "коварства" течения COVID-19

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса и напомнили о "коварстве" его течения, когда после улучшения показателей больного иногда наступает резкое ухудшение, вплоть до летального исхода. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Наиболее коварная форма, когда у пациента уже есть положительные изменения в самочувствии, лабораторных данных, и вдруг "вторая волна" ухудшения и иногда летальный исход. Что это - мутации вируса или индивидуальный ответ иммунной системы? На сегодняшний день эти вопросы не имеют внятного ответа. Пока понятно, что вирус во всех его вариантах опасен и лучше с ним столкнуться, будучи вакцинированным, а не в поединке на больничной койке", - сказал Вечорко.

Он уточнил, что коронавирусная инфекция - заболевание опасное, обладающее способностью поражать многие органы и системы организма. Иногда болезнь протекает очень агрессивно и проходит все стадии за короткий промежуток времени. Обычно это фебрильная лихорадка, разной выраженности дыхательная недостаточность, иногда поражение большей части легочной ткани, нередко поражение сердца, мозга и сосудов.

По мнению врача, также опасность вируса заключается в его высокой заразности, в бессимптомности у некоторых людей, в непредсказуемости индивидуального ответа иммунной системы организма, в способности вируса вызывать каскадное поражение организма, в утяжелении уже имеющихся сопутствующих заболеваний, в стремительном, не всегда контролируемом развитии событий.