Главврач больницы им. Филатова рекомендует прививаться из-за "коварства" течения COVID-19

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса и напомнили о "коварстве" его течения, когда после улучшения показателей больного иногда наступает резкое ухудшение, вплоть до летального исхода. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Наиболее коварная форма, когда у пациента уже есть положительные изменения в самочувствии, лабораторных данных, и вдруг "вторая волна" ухудшения и иногда летальный исход. Что это - мутации вируса или индивидуальный ответ иммунной системы? На сегодняшний день эти вопросы не имеют внятного ответа. Пока понятно, что вирус во всех его вариантах опасен и лучше с ним столкнуться, будучи вакцинированным, а не в поединке на больничной койке", - сказал Вечорко.
Он уточнил, что коронавирусная инфекция - заболевание опасное, обладающее способностью поражать многие органы и системы организма. Иногда болезнь протекает очень агрессивно и проходит все стадии за короткий промежуток времени. Обычно это фебрильная лихорадка, разной выраженности дыхательная недостаточность, иногда поражение большей части легочной ткани, нередко поражение сердца, мозга и сосудов.
По мнению врача, также опасность вируса заключается в его высокой заразности, в бессимптомности у некоторых людей, в непредсказуемости индивидуального ответа иммунной системы организма, в способности вируса вызывать каскадное поражение организма, в утяжелении уже имеющихся сопутствующих заболеваний, в стремительном, не всегда контролируемом развитии событий.
"Нельзя надежно прогнозировать, кто и как отреагирует на заражение, какой будет исход. Особенно это касается пациентов из групп риска: старших возрастных категорий и имеющих сопутствующие заболевания. Риск неблагоприятного течения у них гораздо выше среднего риска в популяции. Также это касается тех, кто собирается путешествовать, так как к "своему" вирусу мы уже привыкли, а вот чего ожидать от курортного никому не известно", - подчеркнул Вечорко.
Он считает, что вопрос вакцинироваться или нет, уже не актуален. Вакцинация - это безопасный и эффективный способ защитить свой организм от осложнений, вызванных тяжелым течением коронавирусной инфекции, что подтверждено уже огромным количеством наблюдений во многих странах мира, например, в Израиле. Страна постепенно снимает ограничения и возвращается к нормальной жизни именно благодаря вакцинации.