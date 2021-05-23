В центре Москвы на Лесной улице появилась временная велополоса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Временная велополоса длиной более 1 км появилась на Лесной улице. Всего в этом году такие полосы появятся в центре и еще четырех столичных районах, об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Пока вы спали, на улицы начали возвращаться временные велополосы. Первый участок длинной 1,1 км мы открываем на Лесной улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году новые велополосы появятся в центре и еще 4 районах столицы: Академическом, Люблино-Марьино, Отрадном и Строгино. "Это будет временная инфраструктура. Зоны обозначат оранжевой краской и отделят сплошной линией от дороги, а на тротуарах установят специальные знаки", - говорится в сообщении.

В прошлом году временными велополосами в Москве велосипедисты воспользовались около 300 тыс. раз.