Мужчина в Москве загрузил в банкомат 1 млн рублей из "банка приколов" и обналичил деньги

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мужчина загрузил в банкомат купюры из "банка приколов" на 1 млн рублей, перевел сумму на банковские карты и обналичил. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат Россельхозбанка 521 купюру из "банка приколов" номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей. Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевел сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги", - сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.