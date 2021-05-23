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Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры в центре Москвы

Ребенок умер в больнице

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырек подъезда в центре столицы. Ребенок был госпитализирован, но умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"21 мая на Трехгорном Валу с 5 этажа выпала трехлетняя девочка. Ребенка удалось довезти до больницы, но позже она скончалась", - сказал собеседник агентства.

Девочка осталась в комнате одна и облокотилась на москитную сетку на окне, которое не было прикрыто. Сетка вылетела, и девочка выпала из окна. Она сначала упала на козырек подъезда, а потом на асфальт.

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