В Москве пройдет Костомаровский форум о преподавании и изучении русского языка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Костомаровский форум, учрежденный Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина в память об основателе и первом ректоре института академике Виталии Костомарове, в понедельник начинает работу в Москве. За пять рабочих дней, с 24 по 28 мая, институт планирует провести 24 мероприятия.

"Среди вопросов преподавания и изучения русского языка в стране и за рубежом, пожалуй, невозможно найти того направления, той проблемы, которой не уделял бы внимания Виталий Григорьевич - как ученый, как педагог, как просветитель. И все эти темы найдут свое отражение на Костомаровском форуме", - сказала ТАСС ректор института Пушкина Маргарита Русецкая. - Задача форума - продолжение живого заинтересованного разговора, вынесение его на общенародный уровень, вовлечение разных поколенческих и социальных групп в их решение".

По ее словам, устроители форума стремятся к тому, чтобы площадка помогла выработать конкретные шаги для улучшения состояния русского языка в России и за рубежом. "Мы обсудим, как изменить преподавание русского языка, чтобы студенты и школьники действительно владели живым современным русским языком, а не только набором теоретических знаний. Приглашаем наших зарубежных коллег - будем говорить о новых возможностях преподавания русского языка в цифровой среде, которое превращается в интересный, увлекательный процесс", - сказала Русецкая.

В качестве экспертов выступят в том числе лингвисты Максим Кронгауз, Алексей и Елена Шмелевы, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, писатель Сергей Шаргунов и многие другие.

В преддверии форума Институт Пушкина провел опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, кто из публичных персон больше остальных впечатляет россиян своей речью. После сбора ответов эксперты института проанализировали речь лидеров рейтинга, чтобы понять направления развития современной коммуникации на русском языке. Результаты анализа, а также имена лидеров рейтинга будут озвучены на открытии форума.

Виталий Костомаров (1930-2020) первым озвучил необходимость обучать иностранцев русскому языку по особой методике. Вместе с единомышленниками он создал несколько новых научных направлений, в том числе "Русский язык как иностранный" и "Лингвострановедение". Как сообщается на сайте форума, в своих научных трудах Костомаров уделял много внимания состоянию современного русского языка. По данным устроителей, масштаб личности ученого, педагога, общественного деятеля стал определяющим вектором содержания форума.