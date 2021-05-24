В Москве число нарушений при размещении летних кафе сократилось в полтора раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество нарушений при размещении летних кафе в Москве сократилось в полтора раза по сравнению с 2019 годом, когда сезон был открыт в даты, аналогичные сезону 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В сообщении отчечается, что за пять лет число кафе, включенных в столичную схему размещения, увеличилось на 50% - с 2 131 до 3 221, а количество выявленных нарушений в 2021 году сократилось с 59 до 35 в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По мнению заммэра столицы Владимира Ефимова, этого удалось достичь в том числе благодаря профилактической работе с хозяевами заведений.

В 2020 году из-за связанных с пандемией ограничений сезон работы летних веранд начался в середине лета. В 2021 году монтаж конструкций мог начаться с 15 марта, а уже 1 апреля состоялось открытие сезона летних кафе.

Размещение летних кафе в Москве контролируют специалисты Госинспекции по недвижимости. Хозяева привлекаются к административной ответственности в виде штрафов только, если веранда не соответствует требованиям безопасности и мешает пешеходам. В сообщении отмечается, что добросовестным предпринимателям столичные власти оказывают поддержку, предоставляя земельные участки под размещение веранд на безвозмездной основе.